21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksu özellikleri nelerdir? İşte ekinoks tarihleri

21 Mart ekinoksu özellikleri arasında nelerin olduğu araştırılıyor. Ekinoks tarihlerinde her yıl Kuzey Yarıküre ve Güney Yarım Küre’de farklı mevsimlere geçiş yapılıyor. 21 Mart’ta Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşüyor. Her yerde gece ve gündüzler eşit oluyor, bu duruma ekinoks deniyor.
Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.
Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.
Güneş'ten gelen ışınlar 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks denir. Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur. Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur.