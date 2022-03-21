21 Mart 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de neler, hangi diziler var?

Sevilen diziler ve programlar bugün tüm kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 21 Mart 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kuş Buraya Gelecek
22:00 O Kuş Buraya Gelecek
00:00 Dört Köşe
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı
18:45 Star Haber
20:00 Büyük Göç
23:00 Büyük Göç
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Adı Sevgi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Hızlı ve Öfkeli 4
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
01:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:15 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra