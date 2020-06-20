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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 09:30,

21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?

21 Haziran’da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılan konular arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre önümüzde 20 Haziran, 27 Haziran ve 28 Haziran’da sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yanıtı...

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Sokağa çıkma yasağı bugün saat 09:00’da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada LGS ve YKS günlerinde belirli saatlerde kısıtlama olacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar belli oldu. 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 aralığında yasak olacak. LGS tek gün yapıldığı için yarın için bir kısıtlama bulunmuyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

221 HAZİRAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI
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21 HAZİRAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak. Sınırlı kısıtlama LGS ve YKS günlerinde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

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