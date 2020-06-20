21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasak olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı bugün saat 09:00’da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada LGS ve YKS günlerinde belirli saatlerde kısıtlama olacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar belli oldu. 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 aralığında yasak olacak. LGS tek gün yapıldığı için yarın için bir kısıtlama bulunmuyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…