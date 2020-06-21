21 Haziran Corona Virüsü günlük tablosu: Dünyada ve Türkiye'de korona virüs güncel ölüm sayısı ve iyileşen hasta haritası
Corona virüsü 21 Haziran son durum tablosu iyileşen, hasta ve ölüm sayısı ile güncellenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran'da açıklanan vaka tablosunda 41 bin 112 testten 1248'inin pozitif çıktığını, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 927 olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirli olunması konusunda vurgu yaparak, Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46 yoğun bakım hasta sayısı olduğunu ifade etti. Türkiye korona virüs haritası değişirken, dünyada da ülkelere göre corona virüs son durum bilgileri güncellendi. Son verilere göre İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 92 bin 681'e yükseldi. İşte, 21 Haziran Türkiye ve dünyada koronavirüs son durum bilgileri ve son 24 saat corona virüs vaka sayısı haritası...
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Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken, 1312 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam vefat sayısı 4 bin 927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı 158 bin 828 oldu.
Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 340 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 360 bini aşarken, can kaybı 450 bine yaklaştı.
"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 221 bine yükselirken, can kaybı 119 bin 484'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 904 bini geçti.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 153'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 299 bin 251'e yükseldi. İşte, 18 Haziran 2020 corona virüs son durum bilgileri..
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TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 41 bin 112 testten 1248'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 927 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 158 bin 828'e yükseldi. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;
"Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız"
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Sağlık Bakanı Koca, 18 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 412 olurken, bin 304 yeni tanı konuldu. Bugün 21 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 4 bin 882’ye yükseldi. Son 24 saatte bin 382 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları ifade etti;
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.
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Bakan Koca’nın paylıştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu göre; son 24 saatte 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirirken, 1261 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, toplam vaka sayısı 182 bin 727, toplam vefat sayısı 4 bin 861, toplam yoğun bakım hasta sayısı 745, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 306, toplam iyileşen hasta sayısı 154 bin 640 oldu.
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BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI
Bakan Koca, verilere ilişkin, "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske zorunluluğunun yaygınlaştırılması konusunda Bilim Kurulunda ne gibi tavsiyelerin olduğu sorusu üzerine Koca, kontrollü sosyal hayatın en önemli kontrol mekanizmasını "1,5 metreden aşağı olmayan mesafe, maske ve el hijyeni." olarak sıraladı.
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FRANSA'DA SON DURUM NE?
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 575'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 458 artışla 195 bin 579'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 772'si yoğun bakımda olmak üzere, 10 bin 267 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısının 70 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 623 artarak 73 bin 667'ye yükseldi.
Salgında son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 575 oldu.
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ARAP ÜLKELERİNDE VAKALAR VE ÖLÜM SAYISI ARTTI
Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 308'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 298'e, Umman'da 119'a, Bahreyn'de 53'e çıktı. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları yükseldi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 308'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 298'e, Umman'da 119'a, Bahreyn'de 53'e çıktı. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 308 olduğu ifade edildi.
Açıklamada, vaka sayısının 541 artarak 38 bin 74'e ulaştığı, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 29 bin 512'ye çıktığı aktarıldı.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığı da 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 298'e ulaştığını açıkladı.
Ülkede 388 kişide daha virüs tespit edildiğini bildiren Bakanlık, böylece vaka sayısının 43 bin 752'ye çıktığını kaydetti.
Açıklamada ayrıca, 704 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 30 bin 241 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 739 kişinin enfekte olduğu, 1467 kişinin iyileştiği belirtildi.
Son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 119'a, vaka sayısının 26 bin 818'e, sağlığına kavuşanların sayısının 13 bin 264'e yükseldiği kaydedildi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 53'e çıktığını duyurdu.
Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 19 bin 961, toplam iyileşen sayısının 14 bin 185 olduğu ifade edildi.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 45 artarak 9 bin 42'ye çıktığı aktarıldı.
Açıklamada, virüsü yenerek sağlığına kavuşan sayısının da 7 bin 999 olduğu bildirildi.
Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 213 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ise yaptığı açıklamada son verilerle işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere ülkede vaka sayısının 769'a yükseldiğini belirtti.
Keyle, şu ana kadar bu vakalardan 570'inin sağlığına kavuştuğunu belirtti.
Filistin'de Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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LİBYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Libya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında her hafta cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında her hafta cuma ve cumartesi günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, diğer günlerde ise yasağın akşam saat 20.00 ile ertesi sabah 06.00 arasında uygulanacağı belirtildi.
Ülkenin güneyindeki tüm bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra şehirlerarası seyahat yasağının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gece sokağa çıkma yasağının da 10 gün uzatıldığı ifade edildi.
Libya hükümeti 15 Nisan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 10 gün, geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve daha sonra süreyi defalarca uzatmıştı.
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin en son açıklamasında, ülkedeki toplam vaka sayısının 484, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 76, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğu aktarılmıştı.
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DÜNYA GENELİNDE ÖLENLERİN SAYISI 450 BİNİ AŞTI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 450 bini aştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 450 bin 88'e, vaka sayısı 8 milyon 377 bin 466’ya ulaştı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 119 bin 880 ölümle ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi 46 bin 510 ile Brezilya, 42 bin 153 ile İngiltere, 34 bin 448 ile İtalya, 29 bin 575 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 18 bin 310 ile Meksika, 12 bin 262 ile Hindistan, 9 bin 675 ile Belçika, 9 bin 185 ile İran, 8 bin 918 ile Almanya, 8 bin 254 ile Kanada, 7 bin 478 ile Rusya, 7 bin 257 ile Peru, 6 bin 75 ile Hollanda ve 5 bin 41 ile İsveç izledi.
Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:
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"Türkiye (4 bin 861), Çin (4 bin 634), Ekvador (4 bin 7), Şili (3 bin 615), Pakistan (2 bin 975), Endonezya (2 bin 276), İsviçre (1956), Mısır (1850), Kolombiya (1801), İrlanda (1710), Güney Afrika (1674), Portekiz (1523), Romanya (1451), Bangladeş (1305), Polonya (1286), Filipinler (1108) ve Suudi Arabistan (1091)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşti, 4 milyon 375 bin 172 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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ABD'DE VAKA SAYISI NE KADAR?
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 662 artarak 2 milyon 209 bin 260'a ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 822 artarak 119 bin 161'e çıktı.
ABD'yi 929 bin 149 vakayla Brezilya, 553 bin 301 vakayla Rusya ve 356 bin 372 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısında düşüşe rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.
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New York'ta şimdiye kadar 405 bin 785 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 998 kişi hayatını kaybetti.New York'u 170 binden fazla vakayla New Jersey ve 159 binden fazla vakayla California takip ediyor.ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 25 milyon 744 bini ve iyileşen sayısı 903 bini geçti.