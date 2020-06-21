21 Haziran corona virüs tablosu: Korona virüs dünya ve Türkiye'de vaka ve iyileşen hasta sayısı haritası

19 HAZİRAN GÜNCEL TABLO Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.



Tabloya göre, son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.



İSTANBUL VE ANKARA'DAN GÜZEL HABER



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor" dedi.