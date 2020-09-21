21 Eylül günlük Koronavirüs tablosu: Coronavirus (korona virüs) illere göre ölüm ve vaka sayısı bilgileri - Covid-19 risk ve yoğunluk haritası

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre koronavirüs vaka sayısı dağılımı belli oldu. Tabloda yer alan bilgiler şu şekilde;



Bir önceki güne göre yeni COVID-19 hasta sayısında, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%13,3, -%7,0 ve -%4,9), hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%5,4) görülmüştür.



Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; 12 İBBS-1 bölgesinin 11’inde azalma gerçekleşmiş olup en fazla azalış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde görülmüştür (-%25,0).



