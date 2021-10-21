21 Ekim altın fiyatları | Gram altın bugün kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında son durum

ALTIN İTHALATINDA KESKİN DÜŞÜŞ 2021 yılında altın ve gümüş ithalatında gerçekleşen veriler dikkat çekti. Borsa İstanbul rakamlarına göre; 2021 yılının ilk 4 ayında Türkiye toplam 40 bin 652 kilogram Altın Ithalatı yaparken, son 5 ayda ise sadece 12 bin 89 kilogramlık altın ithalatı yaptı.



Mayıs ve eylül aylarını kapsayan dönemde yapılan altın ithalatında yılın ilk dört ayında yapılan ithalata oranla yüzde 70’in üzerinde düşüş gerçekleşti.



2021 yılında en çok altın ithal edilen ay 13 bin 256 kilogram ile mart ayı oldu. İthalatın en düşük olduğu ay ise 1.469 kilogram ile temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.