21 Ekim altın fiyatları | Gram altın bugün kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında son durum

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 528,1 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 531,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını da 3.556 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.783 dolardan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, 19-20 Ekim itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 532,00 532,20 529,00 529,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.506,00 3.527,00 3.487,00 3.508,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 485,00 489,00 482,60 486,60
Lira(Tam) Ziynet 3.426,00 3.446,00 3.408,00 3.428,00
Yarım Ziynet 1.713,00 1.723,00 1.704,00 1.714,00
Çeyrek Ziynet 857,00 862,00 852,00 857,00