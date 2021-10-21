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HaberlerEkonomi Haberleri21 Ekim altın fiyatları | Gram altın bugün kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında son durum
GeriEkonomi 21 Ekim altın fiyatları | Gram altın bugün kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında son durum
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 14:25 | 

21 Ekim altın fiyatları | Gram altın bugün kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınında son durum

Altın fiyatları; çeyrek altın gram altın ve yarım altın fiyatları ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün (21 Ekim) ne kadar sorusu Merkez Bankası faiz kararının ardından internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 531 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını 3.556 liradan satılıyor. İşte, 21 Ekim altın piyasasında son durum bilgileri..

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Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 528,1 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 531,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını da 3.556 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.783 dolardan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, 19-20 Ekim itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 532,00 532,20 529,00 529,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.506,00 3.527,00 3.487,00 3.508,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 485,00 489,00 482,60 486,60

Lira(Tam) Ziynet 3.426,00 3.446,00 3.408,00 3.428,00

Yarım Ziynet 1.713,00 1.723,00 1.704,00 1.714,00

Çeyrek Ziynet 857,00 862,00 852,00 857,00

2ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI 21 EKİM

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI 21 EKİM

Analistler, küresel piyasalarda, yükselen hammadde fiyatları ve enerji problemlerinin endişe unsuru olarak gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 9,34 seviyesinde bulunuyor. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

4Tapering için şartlar oluştu

Tapering için şartlar oluştu!

Rıdvan BAŞTÜRK

ABD ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde kasım ayı başındaki toplantıda tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik kararın gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

Küresel bazda enflasyon endişeleri devam ediyor. Bu hafta ABD’den açıklanan enflasyon verisinin yükselmeye işaret ettiğini gördük.

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Muhtemelen enflasyon 1-2 ay daha kuvvetli şekilde yükselmeye devam edecektir. Diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın izlediği istihdam piyasasında da işler yolunda gidiyor. İşsizlik oranı yüzde 4.8’e düşerken, haftalık işsizlik başvuruları ise Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine geldi.

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Fed üyelerinin açıklamalarına baktığımızda ise enflasyon endişelerinin arttığını ve tahvil alımlarının azaltılmasına başlanması gerektiği yönünde açıklamalar görüyoruz. Fed Başkanı Powell da enflasyonun kalıcı olması yönündeki görüşlerini dile getirmişti.

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Bu gelişmeler yaşanmasına rağmen piyasada henüz net bir fiyatlama görmüyoruz. Dolar endeksinin bu hafta baskı altında kaldığını, majör borsaların ise yükseldiğini gördük. Bu hareketlerin sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Dolar endeksindeki düşüşlerin alım fırsatı vermesi ve borsalardaki yükselişlerin ise satış fırsatı vermesi beklenebilir. Tabii burada günlük kısa hareketlere bakmak yerine genel resimde yapılacak bir stratejiden bahsediyorum.

8Şenay ZEREN & Barış ÖZKAN

Şenay ZEREN & Barış ÖZKAN

Pandemi döneminde altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert yükseliş beraberinde altın ve gümüş ithalatını da artırırken; normalleşme adımlarıyla beraber fiyatlarda yaşanan yatay seyre bağlı olarak ithalatta keskin düşüş yaşandı. Uzmanlar, altın talebinde yaşanan bu düşüşün bir süre daha devam edebileceği öngörürken; Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk tahminlerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla beraber, yatırımcılar güvenli limanlara sığındı. Güvenli liman denilince akla ilk gelen ‘sarı maden’ olduğundan, bu süreçte Altın Fiyatları tarihi yüksek seviyeleri gördü. Altının ons fiyatı, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken; ons gümüş fiyatları da bu yükselişe eşlik etti.

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Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, küresel piyasalarda yeni yatırımcı sayısı hızlı bir artış gösterirken; bu durum altın fiyatları, kripto para piyasaları ve hisse senedi piyasalarında rekor seviyelerin yaşanmasını sağladı. Bunun bir getirisi olarak, yerli yatırımcının da Gram Altın talebi artarken, Türkiye artan bu altın talebini karşılayabilmek için altın ithalatını artırdı.

2021 yılına geldiğimizde, pandemi koşullarında başlayan normalleşme adımlarıyla beraber, yatırımcıların risk iştahı yükselmeye başladı ve bu da dolayısıyla yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı. 2020 yılında tabiri caizse altına hücum eden yatırımcının, 2021 yılına geldiğimizde özellikle geçtiğimiz 4 ayda fiyatlarda yaşanan yatay hareketlerin etkisiyle de altına ‘kırgın’ olduğu gözlemleniyor.

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Altına olan talebin düşmesine sebep olarak öne çıkan diğer gündem maddelerini ise, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını değiştirmeye yönelik sinyallerle beraber doların dünyada güç kazanması ve kripto para birimlerinde yaşanan dikkat çekici yükselişler sonrası bu piyasalarda artan yatırımcı ilgisi olarak sayabiliriz. Konunun uzmanları tüm gelişmeler dikkate alındığında, altın talebinde yaşanan bu düşüşün bir süre daha devam edebileceği öngörüsünü değerlendiriyor.

12ALTIN İTHALATINDA KESKİN DÜŞÜŞ

ALTIN İTHALATINDA KESKİN DÜŞÜŞ

2021 yılında altın ve gümüş ithalatında gerçekleşen veriler dikkat çekti. Borsa İstanbul rakamlarına göre; 2021 yılının ilk 4 ayında Türkiye toplam 40 bin 652 kilogram Altın Ithalatı yaparken, son 5 ayda ise sadece 12 bin 89 kilogramlık altın ithalatı yaptı.

Mayıs ve eylül aylarını kapsayan dönemde yapılan altın ithalatında yılın ilk dört ayında yapılan ithalata oranla yüzde 70’in üzerinde düşüş gerçekleşti.

2021 yılında en çok altın ithal edilen ay 13 bin 256 kilogram ile mart ayı oldu. İthalatın en düşük olduğu ay ise 1.469 kilogram ile temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

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