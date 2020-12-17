21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi mi yaşanacak? 21 Aralık'ta ne olacak? İddialar sosyal medyada yer aldı

21 Aralık 2020 tarihiyle ilgili sosyal medyada birçok komplo teorisi ve iddia ortaya atıldı. Astrologların ve gökbilimcilerin iddialarına göre; 21 Aralık'ta büyük bir doğa olayı meydana gelecek. Aynı zamanda kış gündönümü olan 21 Aralık’ta NASA onaylı elektrik kesintisinin yaşanacağı da bir diğer iddia. Kimilerine göre bu yıl dünyanın birçok yerinde elektrik kesintileri yaşanabilir veya elektronik cihazlar hata verebilir. Ayrıca bu olayın astrolojiyi de etkilemesi bekleniyor.



