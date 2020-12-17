21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi mi yaşanacak? 21 Aralık'ta ne olacak? İddialar sosyal medyada yer aldı
21 Aralık gecesi elektrik kesintileri yaşanacağı iddiası son günlerde gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre, 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve elektronik cihazların zarar görebileceği öne sürüldü. Kış Gündönümü olarak bilinen 21 Aralık'ta güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Peki, 21 Aralık'ta NASA onaylı elektrik kesintisi mi yaşanacak? İşte, öne sürülen o konularla ilgili ayrıntılar.
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21 Aralık 2020 tarihiyle ilgili sosyal medyada birçok komplo teorisi ve iddia ortaya atıldı. Astrologların ve gökbilimcilerin iddialarına göre; 21 Aralık'ta büyük bir doğa olayı meydana gelecek. Aynı zamanda kış gündönümü olan 21 Aralık’ta NASA onaylı elektrik kesintisinin yaşanacağı da bir diğer iddia. Kimilerine göre bu yıl dünyanın birçok yerinde elektrik kesintileri yaşanabilir veya elektronik cihazlar hata verebilir. Ayrıca bu olayın astrolojiyi de etkilemesi bekleniyor.
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21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği komplo teorileri sosyal medyada konuşulsa da bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor.
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21 ARALIK’TA NELER OLACAK?
Jüpiter ve Satürn, yılın son günlerinde "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak.
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Gökbilimcilerin aktardığına göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.