21 Aralık 2020’de ne olacak? İşte en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili bilgiler

Jüpiter ve Satürn 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.



Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.