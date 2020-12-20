21 Aralık 2020’de ne olacak? İşte en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili bilgiler
21 Aralık 2020 ile ilgili ortaya atılan iddialar ardından gözler bu tarihe çevrildi. 21 Aralık 2020 tarihiyle ilgili sosyal medyada birçok komplo teorisi ve iddia gündeme geldi. İddialar arasında NASA onaylı elektrik kesintisi yaşanacağı da var. Peki, 21 Aralık 2020’de ne olacak? İşte en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili bilgiler...
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Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi resmen başlıyor. Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.
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Jüpiter ve Satürn 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak
LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.
Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.
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Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.
Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.
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Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.