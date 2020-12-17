21 Aralık 2020 tarihinde ne olacak? NASA onaylı elektrik kesintisi mi yaşanacak? İşte iddialar

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’la ilgili birçok iddia gündeme geldi. Kış Gündönümü olarak bilinen bugün güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Kimilerine göre bu yıl dünyanın birçok yerinde elektrik kesintileri yaşanabilir veya elektronik cihazlar hata verebilir. Ayrıca bu olayın astrolojiyi de etkilemesi bekleniyor.