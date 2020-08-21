21 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Coronavirüs dünyada vaka ve ölüm sayısı (İl il koronavirüs günlük vaka tablosu)

Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. Bugün 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu, 882 kişi ise iyileşti. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Koca, tedbir uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı;



Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.