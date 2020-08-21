21 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Coronavirüs dünyada vaka ve ölüm sayısı (İl il koronavirüs günlük vaka tablosu)
Koronavirüs 21 Ağustos Türkiye tablosu, günlük vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı verileri ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye coronavirüs vaka tablosunu Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla duyuruyor. Son yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını dünyada etkisini sürdürürken dünya geneli vaka artışı devam ediyor. Amerika ve Brezilya salgında en kritik ülkelerin başında geliyor. ABD'de vaka sayısı 5.5 milyonu aşarken, Brezilya'da 3 milyon sınıra yaklaşıldı. Diğer yandan, 21 Ağustos Türkiye tablosu beklenirken, il il günlük koronavirüs vaka sayıları da Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve tüm illerimizde Türkiye koronavirüs vaka-ölüm sayıları ve dünyadan son dakika gelişmeler.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 732 bine yükselirken, 793 bin 904 kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 409 bin kişi iyileşti.
Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, vaka sayısı 3 milyon 470 bine, can kaybı 111 bin 443'e çıktı, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 615 bini aştı.
Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 903 bini geçerken, can kaybı 54 bin 963'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 157 bine çıktı.
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Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. Bugün 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu, 882 kişi ise iyileşti. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Koca, tedbir uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı;
Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.
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ABD istihbaratı, Çin yönetiminin Kovid-19 salgını konusunda dünyayı uyarmakta gecikmesinin sebebinin, "yerel yöneticilerin, salgını merkezi yönetimden saklamaya çalışması olabileceğini" öne sürdü.
Almanya, Hırvatistan'ın iki bölgesini (Split-Dalmaçya ile Sibenik-Knin) ve Romanya'nın Valcea bölgesini Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine aldı.
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İngiltere de son günlerde vakalarda artış yaşanan Hırvatistan ve Avusturya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı, Portekiz'i ise listeye aldı.
Afrika Birliği, kıtada Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kasıma kadar 20 milyon test kampanyası başlatıldığını duyurdu.
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Mısır yönetimi, ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırmaları şartını getirirken, cuma namazlarının Vakıflar Bakanlığının belirleyeceği şartlarda gelecek haftadan itibaren tekrar kılınmasına karar verildi.
Zambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Inonge Wina'da Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.
Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetildiği Özbekistan'da pazar yerleri, alışveriş merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzları faaliyete geçti.
Endonezya ve Çin, 3. aşama klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısı için iş birliği anlaşması imzaladı.
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Kırgızistan hükümeti, mart sonunda kapattığı sınırları kısmen açma yönünde karar aldı.
Karar gereği, yabancı uyruklu vatandaşlar, eğitim, sağlık, cenaze amacıyla ülkeye giriş yapabilecek.
Ayrıca, oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşlar da Kırgızistan'a gelebilecek.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%10,1) ve hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma (-%9,5) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%29,4). En fazla artış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 25 vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 18,2, erkeklerde ise 21,2’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Ege Bölgesindedir (-%25,6).
Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (%16,7).