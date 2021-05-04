MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri20li yaşlar challenge akımı nedir? İşte sosyal medyanın yeni challenge akımı
GeriMagazin 20li yaşlar challenge akımı nedir? İşte sosyal medyanın yeni challenge akımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 10:31 | 

20li yaşlar challenge akımı nedir? İşte sosyal medyanın yeni challenge akımı

20li yaşlar challenge akımı sosyal medyanın yeni trendi oldu.20liyaşlarchallenge akımına ünlü isimler de dahil oldu. Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, Twitter hesaplarından 20'li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşıyor. Peki, 20li yaşlar challenge akımı nedir? İşte sosyal medyanın yeni challenge akımı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sosyal medyanın yeni challenge trendlerine yenileri ekleniyor. Son olarak 20'li yaşlar challenge akımı Twitter'da gündem oldu. '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım oldu. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

2

Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ediyor. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor. Son olarak 20'li yaşlar challenge akımı trend oldu.

3ŞEVKET ÇORUH

ŞEVKET ÇORUH

4ZAFER ALGÖZ

ZAFER ALGÖZ

5BERNA LAÇİN

BERNA LAÇİN

6FATİH TERİM

FATİH TERİM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi