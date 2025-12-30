Gören onları ayrılamaz zannederdi… En büyük aşklar bile mutluluğa yetmedi

AMY SCHUMER - CHRIS FISCHER
Ünlü oyuncu Amy Schumer ve eşi, şef Chris Fischer, aralık ayında ayrıldıklarını duyurdular. 7 yıllık evliliklerinden 6 yaşında Gene adında bir oğulları olan Schumer ve Fischer ilk olarak 2017'nin sonlarında romantik bir ilişki içinde oldukları yönünde haberler çıkmıştı ve ilişkilerini Instagram'da resmen duyurduktan sadece birkaç gün sonra, Şubat 2018'de evlendiklerini sosyal medya platformunda açıkladılar. Amy Schumer son aylarda popüler zayıflama iğnelerini kullanarak çok kilo kaybetmiş ve bambaşka birine dönüşmüştü. Ayrılık haberini duyan birçok kişi Amy Schumer için “zayıflar zayıflamaz ilk iş kocasından ayrıldı” yorumunu yaptı.