Gören onları ayrılamaz zannederdi… En büyük aşklar bile mutluluğa yetmedi

JESSICA ALBA - CASH WARREN

Jessica Alba ve Cash Warren, 16 yıllık evliliklerinin ve yirmi yıllık sevgi dolu ilişkilerinin ardından 2025 yılının başlarında ayrıldılar ve yılın sürpriz boşanmalarından birini yaşadılar. Alba ve Warren ilk olarak 2005 yapımı "Fantastik Dörtlü" filminde birlikte çalışırken tanıştılar. 2008'de evlendiler ve Honor ve Haven adında iki kız çocuğu ile Hayes adında bir erkek çocuğu olmak üzere üç çocukları oldu. Jessica Alba’nın yıllardır çalışıp para kazanmayan eşine tahammülünün bittiği ve artık kocasıyla evli bir çift gibi değil de ev arkadaşı gibi yaşamaya başladığı dedikoduları çok konuşuldu.