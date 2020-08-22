2025'in meslekleri belli oldu! Bu işi yapanlar çok aranacak...

7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı



Şu anda bile o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki beynimiz bir yerden sonra yetişemiyor. Sosyal medyada bir çoğumuz mutluymuş gibi tonlarca fotoğraf paylaşıyoruz. Paylaşımlar sizce ne kadar doğruyu gösteriyor? Eski insanlara bir bakın, daha mutlulardı. Gelecekte teknoloji kullanımının giderek artacağını düşünürsek insanlar teknoloji detoksu yapmak isteyeceklerdir. Danışmanlık eğitimi almış olan insanlar muhtemelen bu işi yapmak için en iyi şekilde donatılmış olacaktır.