2025'in meslekleri belli oldu! Bu işi yapanlar çok aranacak...
Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirledi. Bundan 5 sene sonra en popüler meslekler bakın hangileri olacak...
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20- IT Avukatı
Bilişim avukatı, internet ortamında işlenen suçlar ile bilişim sistemlerinin kullanıldığı özel hukuk (boşanma, tazminat vb.) uyuşmazlıklara bakan avukatları ifade etmek üzere kullanılır. Bilişim avukatları, internet avukatı, bilişim suçları avukatı vb. isimlerle de anılmaktadır. Ancak, mevzuatta bilişim avukatı veya internet avukatı gibi avukatlık uzmanlık alanları mevcut değildir. Bu tanımlamalar uygulamayla gelişmiş olmasına rağmen henüz uygulamada dahi yeknesak bir kavram bütünlüğü oluşturacak şekilde kullanılmamaktadır.
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19- Tedarik Zinciri İşçileri
Tedarik Zinciri kavramı; ürününüzün tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. Bu bağlantıları sağlayanlar da popüler olacak.
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18- Matematikçi
Matematiğin her alanında yer alanlar da 2025 yılında aranan mesleklerden birine sahip konumunda olacaklar.
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17. Sentetik Biyoloji Mühendisi
Sentetik biyoloji, geniş çapta yeni suni biyolojik yolların, organizmaların veya cihazların tasarımı veya yeniden tasarımı ve inşaatı olarak tanımlanabilen, heyecan verici ve hızla gelişen bir araştırma alanıdır. 2025'te mühendisleri çok aranacak.
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16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı
Yakın gelecekte tasarımcılar ve mühendisler, sanal gerçeklikte, gerçek zamanlı olarak ürünler, binalar ve şehirler üretebilecek.Bu yüzden sanal gerçeklik daha çok tercih edilecek.
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15. Bilgisayar Sistemleri Analisti
Sistem analisti, sistemlerin küçük değişiklikler yoluyla etkin hale getirilmesi veya yeniden planlanmasını sağlamak amacıyla analiz edilmesiyle ilgilenen kişidir" . "Sistem analist; insanların, metotların ve bilgisayar teknolojisinin işleri en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için, organizasyonun problem ve gereksinimleri üzerinde çalışır".Bir sistem analistin, deneyimi ve bilgisi dışındaki en önemli aracı, öncelikle sistemin bir üyesi olan insandır. Ardından gözlem gücü ve dokümanlar gelir.
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14. Veri Analisti
Veri analisti; şirket içinde var olan verileri toplayarak, sınıflandırarak belli yöntemlerle analiz eden ve bu elde ettiği bilgilerle işletmelerin daha doğru kararlar almasını sağlayan bir meslek dalıdır. Veri analistleri ilk olarak problemlerin tanımlamasını yaparlar.
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13. Makine öğrenimi/öğretim
Makine öğrenimi (ML – Machine Learning), yazılım programlarının açık bir şekilde programlanmadan sonuçları tahmin etmede daha doğru olmasını sağlayan bir algoritma kategorisidir. Makine öğrenmesinin temel dayanağı, giriş verisini alabilen algoritmalar oluşturmak ve çıktıları yeni veriler ortaya çıktıkça güncellerken bir çıktıyı tahmin etmek için istatistiksel analiz kullanmaktır.
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12. Akıllı Bina Teknisyeni
Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri, soygun alarm ve ihbar sistemleri, tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
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11. Blockchain Geliştiricisi
Çekirdek blockchain geliştirici ve blockchain yazılım geliştiricisine ek olarak blockchain alanında danışmanlık vermek üzere firmalarda kurulmaktadır. Bu firmalarda istihdam edilen personeller blockchain alanında stratejik planlama, blockchain mimarisi, blockchain veritabanı çözümü, geliştirici eğitimi, yönetici eğitimi, entegrasyon ve analiz ve kripto paralar üzerine danışmanlıklar sağlamaktadırlar.
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10. 3D Baskı Teknisyeni
3D baskı, bilgisayar ortamında bulunan dijital dosyaların fiziksel objelere dönüştürülmesi işlemine verilen isimdir. Bu teknolojinin kullanımı da arttıkça tercih edilme durumu da artacaktır.
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9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu
Drone ya da Türkçe adıyla insansız hava araçlarını kullanan kişilere drone pilotu denir. Drone pilotları genellikle drone’ların üzerine yerleştirilen kameralar ile çekim yapılmasını sağlar. Bunun dışında askeri amaçlı drone’ları kullanan subay ya da astsubaylar bulunur.
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8. Dijital Pazarlama Uzmanı
Dijital pazarlama uzmanı, çalıştığı firmanın markası için hedef pazar ve kitlesini tespit eden, markayı daha tanınır hale getiren ve kitle iletişimini güçlendirmek için çalışan kişiye verilen mesleki unvandır. Son dönemlerde neredeyse bütün firmaların tercih ettiği; SEO, Google Analytics, banner reklamları ve web sitesi gibi konulara da hakimdir.
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7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
Şu anda bile o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki beynimiz bir yerden sonra yetişemiyor. Sosyal medyada bir çoğumuz mutluymuş gibi tonlarca fotoğraf paylaşıyoruz. Paylaşımlar sizce ne kadar doğruyu gösteriyor? Eski insanlara bir bakın, daha mutlulardı. Gelecekte teknoloji kullanımının giderek artacağını düşünürsek insanlar teknoloji detoksu yapmak isteyeceklerdir. Danışmanlık eğitimi almış olan insanlar muhtemelen bu işi yapmak için en iyi şekilde donatılmış olacaktır.
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6. BT Güvenlik Analisti
Bu doküman BT Güvenlik alanında kariyer yapmayı düşünen veya kariyerine bu alanda başlayanlar için bir kılavuz niteliğindedir. Dokümanda BT Güvenlik alanında nasıl kariyer yapabiliriz, BT Güvenlik uzmanlarına günümüzde neden bu kadar çok talep olduğuyla alakalı konulara değineceğiz. Asıl amacımız bu alandaki kariyer hedefinize ulaşmadaki yol haritanızı keşfetmenizi sağlamak ve bu CISSP alanda kariyerinizi geliştirmek amacıyla en çok talep gören BT Güvenlik sertifikalarını incelemek olacaktır.
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5. Dijital İçerik Uzmanı
Dijital İçerik uzmanı, sosyal medya platformlarında, internet sitelerinde, dijital ortamlarda makaleler, blog yazıları, tanıtım yazıları yazan ve uygun içerikler üreten kişidir. Güncel ve özgün içerikler üretmeleri beklenir. SEO uyumlu içerikler yazıp üretirler.
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4. Yazılım Geliştiricileri
Yazılım geliştirme uzmanı, mühendislik prensipleri çerçevesinde yazılım sistemlerinin tasarımının yapılmasını, devamlılığını ve gerektiğinde güncellemesini yapan kişidir.
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3. Enerji Teknisyenleri
Elektrik teknisyeni, elektrik sistemleri ile ekipmanların arıza tespitini yapmak ve elektrik donanımlarının kontrol, bakım veya onarımını sağlamaktan sorumludur. Bina, ticari kuruluş, fabrika ve benzeri mekanlarda bulunan elektrik tesisatı ve elektrikli ekipmanların kurulumunu gerçekleştirir .
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2. Kalifiye İşçi
Genellikle işe alınacak personelde aranan bu özellik, çalıştırılacağı işte çalışabilmesi için çok fazla eğitim almasına pratik yapmasına gerek olmayan halihazırda bu eğitim ve pratiğe sahip olan işçi demektir. Genellikle meslek lisesi mezunları bu türden personel adaylarıdır.
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1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar
Sağlık sektörü, içerisinde birçok meslek dalını aynı anda barındıran bir sektördür. Özellikle pandemiyle birlikte sağlık çalışanlarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.