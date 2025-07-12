2025 LGS Türkiye birincileri hangi illerden? Hepsi tam puan aldı: İşte başarının sırrı

"BEN UYUMAYI ÇOK SEVEN BİRİYİM"

Ailesinin de sınava çalışma sürecinde sürekli kendisine destek olduğunu ifade eden Abdullah Efe Baran, "Bu süreç oldukça uzun ve zorluydu. Ancak elimden gelen tüm çabayı gösterdim. 7'nci sınıfın yaz tatilinde ders çalışmaya başladım ve sınav gününe kadar her gün düzenli olarak çalışmaya devam ettim. Elbette zorlandığım zamanlar oldu, ama pes etmeden, yılmadan, hedefime odaklanarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Bu süreçte birçok şeyden fedakarlık ettim. Ben uyumayı çok seven biriydim, günde 10-11 saat uyurken sınav sürecinde bunu 7-8 saate düşürdüm. Arkadaşlarım halı sahaya gidiyor, parklarda oynuyor, dışarıda vakit geçiriyordu. Ancak ben kendime, 'yapacak bir şey yok, sınav bitene kadar bu fedakarlığı yapmalıyım' dedim ve sosyal hayatımı mümkün olduğunca kısıtladım. Okuldan sonra kurslarım vardı. Öğretmenlerim bizlere çok güzel bir çalışma programı hazırladı. Ben de bu programa harfiyen uydum.