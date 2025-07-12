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2025 LGS Türkiye birincileri hangi illerden? Hepsi tam puan aldı: İşte başarının sırrı

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#LGS#2025 LGS Birincileri#Tam Puan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 09:33

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. LGS birincilerinin hangi illerden çıktığı en çok merak edilen konular arasında yer alırken Türkiye'nin dört bir yanından başarı hikayeleri geldi. Kimi uykusundan fedakarlık ettiğini anlatırken kimi ise başarının sırrının çok kitap okumak olduğunu anlattı. İşte Türkiye birincileri ve yaşadığı iller...