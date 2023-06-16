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2023 yaz tatili kaç gün sürecek? 2023-2023 okullar ne zaman açılacak? İşte MEB takvimi!

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#Yaz Tatili#Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek#Okullar Ne Zaman Açılacak 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 10:36

2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci bugün karnesini alarak yaz tatiline çıkacak ve uzun bir süre boyunca okula gitmeyecek. Bu yıl yaz tatili kaç gün sürüyor? sorusu da öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Okullar genellikle her yıl haziran ayında kapanıyor ve eylül ayında yeni öğretim yılına başlıyor. Peki, 2023-2023 okullar ne zaman açılacak? 2023 yaz tatili ne kadar sürecek?

1/42023 yaz tatili kaç gün sürecek 2023-2023 okullar ne zaman açılacak İşte MEB takvimi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatili bugün itibarıyla başlıyor. Uzun bir eğitim-öğretim yılını geride bırakan öğrenciler tatile çıkmanın keyfini yaşarken bir yandan da tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. 16 Haziran’da tatile giren okullar eylül ayında yeniden faaliyete geçecek. Peki, 2023 yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2023-2023 okulların açılış tarihi!

2/42023 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK

2023 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılında okulların ne zaman açılacağını paylaştı. Buna göre 16 Temmuz Cuma günü yaz tatiline giren okullar 11 Eylül’de açılacak. Buna göre de yaz tatili bu yıl 87 gün (2 ay 26 gün) sürecek.

3/42023-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

2023-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için Bakanlık tarafından telafi eğitimleri uygulanacak. Ancak telafi eğitimlerine katılmak zorunlu olmayacak. Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak. Yaz tatilinin kısaltılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Yaz tatili bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sürecek.

4/42023 yaz tatili kaç gün sürecek 2023-2023 okullar ne zaman açılacak İşte MEB takvimi
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