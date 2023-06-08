×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali#Şampiyonlar Ligi Finali#2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Nerede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 11:39

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City- İnter maçı ülkemizde oynanacak. Maç için hazırlıklar son sürat devam ederken, Şampiyonlar Ligi finali maç detayları futbol severler tarafından merak ediliyor. Manchester City İnter maçı biletleri talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Peki, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı bilet bilgisi ve saatleri...

1/52023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi Manchester City- İnter final maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Bu yıl İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. 28 Nisan 2023’te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte, Manchester City- İnter maç bileti ve saati detayları...

2/52023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. Final öncesinde, stat çevresindeki çevre düzenlemeleri ve hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Stadın güney ve kuzey bölümü yakınında her iki takım için tahsis edilen 20 bin kişilik 'Fan zone' bölümlerinde sahneler kuruldu, prefabrik yapılar hazırlandı. Kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek. Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

3/52023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda

Öte yandan, stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da, VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak.

4/5ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, MAÇIN HAKEMİ KİM

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, MAÇIN HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, 10 Haziran'da saat 22.00'da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

5/5MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI BİLETİ NE KADAR, NASIL ALINIR

MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI BİLETİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Sadece UEFA’nın resmî bilet portalı “UEFA.com/tickets” websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirildi. 8 Nisan 2023’te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA’nın resmî bilet uygulaması “UEFA Mobile Tickets” aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 euro, 2. Kategori 490 euro, 3. Kategori 180 euro, 4. Kategori 70 euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali#Şampiyonlar Ligi Finali#2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Nerede