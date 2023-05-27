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MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI TABLOSU 2023 | Temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Öğretmen, hemşire, polis, avukat, doktor maaşı ne kadar olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Memur Maaş Zammı#Temmuz Memur Zammı#2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 21:12

Memur maaş zammıyla ilgili son gelişmeler merak edilen konulardan birisi oldu. Normal şartlarda enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, bekçi, hemşire, zabıta, avukat ve diğer kamu kurumlarında çalışanların alacağı zam oranları belirleniyor. Ancak Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira seviyesinde olacak. Bu durumda çeşitli devlet dairelerinde çalışanlar kendilerine ne kadar zam uygulanacağını merak ediyor. TÜİK tarafından 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. Mayıs ve Haziran rakamlarının belli olmasının ardından toplu sözleşme gereği memurların alacağı fark duyurulacak. Bu orana refah payı eklenecek. Peki Temmuz’da memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Memur maaş zammında son durum…

1/5MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI TABLOSU 2023 | Temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek Öğretmen, hemşire, polis, avukat, doktor maaşı ne kadar olacak



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseleceğini duyurdu. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 9/1 derecesinde görev yapan üniversite mezunu memurlar 12 bin 632 lira maaş alıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Öğretmen Kariyer Basamağı uygulaması ile birlikte 1/4 uzman öğretmen olarak görev yapanlar ise Haziran ayına kadar 18.246 TL maaş alacak. Normal öğretmen 4/1 derecesinde 15 bin 793 lira, 8/1 kıdeminde çalışan polis memurları ise 18 bin 235 lira maaş alıyor. Temmuz ayında hemşire, mühendis, doktor, teknisyen, araştırma görevlisi, vaiz ve avukat maaşları yeniden belirlenecek. Peki Memur maaşı Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak? İşte, memur maaş zammına ilişkin son gelişmeler…

2/52023 MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK

2023 MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükselticeklerini duyurdu. Açıklamasının devamında ise bu artışları otomatik olarak memur emeklilerine de yansıtılacağını ifade etti.

Ardından ise “ Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz.” dedi.

 

3/5MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI TABLOSU 2023 | Temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek Öğretmen, hemşire, polis, avukat, doktor maaşı ne kadar olacak

Memur maaşlarına Temmuz ayında enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklenmesi bekleniyor. Henüz öğretmen, polis, doktor, hemşire, bekçi ve zabıta maaş zam oranları belli olmadı. Ancak aşağıda yer alan hesaplamalarda görevdeki memurların olası oranlara göre maaşları yer almaktadır.

4/5%30 ZAMDA OLASI MAAŞ MİKTARLARI

%30 ZAMDA OLASI MAAŞ MİKTARLARI

Memur maaşlarına %30 zam yapılması durumunda;

Şube Müdür (üniversite mezunu) maaşı Temmuz ayında 26 bin 941 lira olacak

Düz memur 9/1 derecesinde çalışanların %30 zam alması durumunda maaşı 16 bin 422 lira olacak.

Uzman öğretmen maaşı 1/4 %30 zamlanması durumunda 23 bin 720 lira olacak.

1/4 derecesinde çalışan öğretmen %30 zam yapılması halinde Temmuz ayında 20 bin 531 lira maaş alacak.

8/1 derecesinde görev yapan memur maaşı %30 zamlanması durumunda 23 bin 706 liraya çıkacak.

Üniversite mezunu hemşire 5/1 derecesinde %30 zam alması durumunda maaşı 20 bin 294 lira olacak.

Mühendis (1/4) derecesinde %30 zam yapılması durumunda maaşı 27 bin 684 lira olacak.

Avukat 1/4 derecesinde %30 zam alması durumunda maaşı 25 bin 958 lira olacak.

Yukarıdaki maaş hesaplamaları %30 zam yapılması durumunda geçerli olacaktır. Örneğin zam oranı %35, %40 gibi farklı tutarlarda olursa maaşlar farklılık gösterecektir.

Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı ödemeler dahil değildir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Hesaplama yapılırken Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

5/5MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSU

MEMUR MAAŞ ZAMMI TABLOSU

Memurlara Temmuz ayında yapılacak %30, %40, %45 ve %50 zam yapılması durumunda aşağıdaki görselde memurların zamlı maaşlarına ulaşabilirsiniz. Kesin memur maaş zammı oranları Temmuz ayında belli olacak.

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