MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI TABLOSU 2023 | Temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Öğretmen, hemşire, polis, avukat, doktor maaşı ne kadar olacak?

2023 MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükselticeklerini duyurdu. Açıklamasının devamında ise bu artışları otomatik olarak memur emeklilerine de yansıtılacağını ifade etti.

Ardından ise “ Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz.” dedi.