MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI TABLOSU 2023 | Temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Öğretmen, hemşire, polis, avukat, doktor maaşı ne kadar olacak?

%30 ZAMDA OLASI MAAŞ MİKTARLARI
Memur maaşlarına %30 zam yapılması durumunda;
Şube Müdür (üniversite mezunu) maaşı Temmuz ayında 26 bin 941 lira olacak
Düz memur 9/1 derecesinde çalışanların %30 zam alması durumunda maaşı 16 bin 422 lira olacak.
Uzman öğretmen maaşı 1/4 %30 zamlanması durumunda 23 bin 720 lira olacak.
1/4 derecesinde çalışan öğretmen %30 zam yapılması halinde Temmuz ayında 20 bin 531 lira maaş alacak.
8/1 derecesinde görev yapan memur maaşı %30 zamlanması durumunda 23 bin 706 liraya çıkacak.
Üniversite mezunu hemşire 5/1 derecesinde %30 zam alması durumunda maaşı 20 bin 294 lira olacak.
Mühendis (1/4) derecesinde %30 zam yapılması durumunda maaşı 27 bin 684 lira olacak.
Avukat 1/4 derecesinde %30 zam alması durumunda maaşı 25 bin 958 lira olacak.
Yukarıdaki maaş hesaplamaları %30 zam yapılması durumunda geçerli olacaktır. Örneğin zam oranı %35, %40 gibi farklı tutarlarda olursa maaşlar farklılık gösterecektir.
Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı ödemeler dahil değildir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Hesaplama yapılırken Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.