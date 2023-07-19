2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! İşte başvuru bilgileri...

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi,Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacaktır.Genel Yetenek Testi (35 soru): Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileriile sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorulardan,Genel Kültür Testi (10 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Türkiye Coğrafyası,Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularlailgili çoktan seçmeli sorulardan,Alan Bilgisi;1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, ParaBanka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk VergiSistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku,Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,4) Muhasebe Testi (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan seçmelisorulardan oluşacaktır.