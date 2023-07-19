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2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! İşte başvuru bilgileri...

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#2023 Sayıştay Eleme#ÖSYM#Sayıştay Eleme Sınavı Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 11:34

2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ÖSYM açıklaması ile başladı. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı Eylül ayında Ankara’da yapılacak. Peki Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte ÖSYM başvuru ekranı...

1/42023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ÖSYM duyurdu İşte başvuru bilgileri...

2023 Sayıştay eleme sınavı başvuru ekranı erişime açıldı. Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile girecekler. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak.

2/4SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN

SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları 19-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında olacak. Geç başvuru günü ise 3 Ağustos 2023.

3/4SAYIŞTAY ELEME SINAVI TARİHİ

SAYIŞTAY ELEME SINAVI TARİHİ

2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023-Sayıştay Eleme), 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak. Sınavın cevaplama süresi 140 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

4/4SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi,Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacaktır.Genel Yetenek Testi (35 soru): Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileriile sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorulardan,Genel Kültür Testi (10 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Türkiye Coğrafyası,Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularlailgili çoktan seçmeli sorulardan,Alan Bilgisi;1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, ParaBanka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk VergiSistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku,Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,4) Muhasebe Testi (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan seçmelisorulardan oluşacaktır.

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#2023 Sayıştay Eleme#ÖSYM#Sayıştay Eleme Sınavı Başvurusu