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2023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Minibüs indi-bindi ücreti, öğrenci ve tam minibüs fiyatları

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#Minibüs Ücretleri#Minibüs Zam#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 10:59

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına gelen zam oranı %51.52 oldu. Özellikle kısa mesafe ilçeler arası seyahatlerde sıkça kullanılan minibüslerin yeni ücretleri ise iş ve okul veya diğer ulaşım ihtiyaçları için minibüs kullananlar tarafından merak ediliyor. Minibüsler özel işletmeler olduğundan burada İstanbulkart kullanılamıyordu. Ancak İBB Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce açıklamasında bazı ilçelerde minibüslerin toplu ulaşıma entegre edileceğini duyurdu. Minibüs ücretleri ise kilometreye göre farklılık gösterebiliyor. Minibüslerin yeni ücret tarifesi, İstanbul’da toplu taşıma zammının ardından netlik kazandı. Peki 2023 Minibüs ücretleri ne kadar zamlandı, kaç TL oldu? İşte, mesafeye göre yeni minibüs ücretleri…

1/32023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı Minibüs indi-bindi ücreti, öğrenci ve tam minibüs fiyatları



Dün gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından İstanbul’da günlerdir beklenen toplu taşıma zammı beli oldu. Toplu taşımaya gelen artış ile birlikte otobüs, metro, marmaray, tramvay gibi araçların yeni fiyat listesi açıklandı. Buna göre toplu ulaşımda tam bilet 9,90 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Genellikle kısa mesafe için tercih edilen minibüs fiyatları da toplu taşımaya bağlı olarak zamlandı. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler ise toplu taşıma araçlarından olan minibüsleri indirimli olarak kullanabiliyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce açıklamasında “ “Arnavutköy ilçesi özelinden başlayarak dolmuşları toplu ulaşım sistemine entegre etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel minibüs ücretlerine çevrildi. Peki 2023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar…

2/32023 MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU

2023 MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul’da toplu taşımaya gelen zamlar 11 Ağustos Cuma gününden itibaren minibüs başta olmak üzere metro, marmaray, tramvay, otobüs ve diğer toplu ulaşım araçları için geçerli olacak.

Minibüslerde ise 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçilerek 12 TL oldu. %51.52 oranında yapılan zammın ardından minibüslerde 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

Öğrenciler ise İstanbulkart uygulamasında olduğu gibi indirimli olarak minibüs kullanabilecek. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL olarak belirlendi.

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3/3MİNİBÜSLER TOPLU TAŞIMAYA ENTEGRE EDİLECEK

MİNİBÜSLER TOPLU TAŞIMAYA ENTEGRE EDİLECEK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu. Yeni sistemde ilgili detayları aktaran Gökce “ Arnavutköy ilçesi özelinden başlayarak dolmuşları toplu ulaşım sistemine entegre etmeyi planlıyoruz. Başlangıçta kentin merkezindekileri kapsamayacak. Öncelikle Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Şile gibi taşrası fazla olan ilçelerde hem dolmuşlar hem de otobüsler aynı güzergaha kilometrelerce gidiyorlar. Ve birlikte aynı yolcuya talip oluyorlar.

Bizim bu yolculara ulaşım hizmeti sağlama zorunluluğumuz var. Engelli, yaşlı, dezavantajlı ve öğrenciyi taşımak için dolmuşları bu sisteme entegre ettiğimizde taşranın en ücra noktasından vatandaşlarımızı ilçenin merkezine getireceğiz. Onları, kentin merkezine taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

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