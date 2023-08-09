2023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Minibüs indi-bindi ücreti, öğrenci ve tam minibüs fiyatları

2023 MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul’da toplu taşımaya gelen zamlar 11 Ağustos Cuma gününden itibaren minibüs başta olmak üzere metro, marmaray, tramvay, otobüs ve diğer toplu ulaşım araçları için geçerli olacak.

Minibüslerde ise 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçilerek 12 TL oldu. %51.52 oranında yapılan zammın ardından minibüslerde 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

Öğrenciler ise İstanbulkart uygulamasında olduğu gibi indirimli olarak minibüs kullanabilecek. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL olarak belirlendi.