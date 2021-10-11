Gündem Haber Giriş: 11 Ekim 2021 - 15:08 | 11 Ekim 2021 - 15:09

2022'de üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte tarih bilgisi

'3 aylar ne zaman başlayacak?' sorusu, bu günlerin maneviyatından uzak kalmak istemeyen pek çok Müslümanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dua, yakarış ve dileklerin Allah-ü Teala'ya ulaştığı 3 aylar, ilahi rahmetin coştuğu zaman dilimleridir. Peki, Müslümanların merakla araştırdığı 3 aylar ne zaman başlayacak?