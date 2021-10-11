MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2022'de üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte tarih bilgisi
GeriGündem 2022'de üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte tarih bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11 Ekim 2021 - 15:08 | 

2022'de üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte tarih bilgisi

'3 aylar ne zaman başlayacak?' sorusu, bu günlerin maneviyatından uzak kalmak istemeyen pek çok Müslümanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dua, yakarış ve dileklerin Allah-ü Teala'ya ulaştığı 3 aylar, ilahi rahmetin coştuğu zaman dilimleridir. Peki, Müslümanların merakla araştırdığı 3 aylar ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

3 aylar gelecek yıl da İslam camiası tarafından merakla bekleniyor. Bereketli, feyizli maneviyat mevsimlerini içerisinde barındıran 3 aylar, Allah-ü Teala'nın rahmet ve bereketini yağdırdığı zaman dilimi olacak. İşte, 3 ayların 2022 yılında ne zaman başladığı hakkında ayrıntılar...

22022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

3

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi