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2022'de Rebiülevvel ayı ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi

#Rebiülevvel#Rebiülevvel 2022

2022 Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri de öğrenmek istiyor. Peki, 2022 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?

1/42022de Rebiülevvel ayı ne zaman İşte Diyanetin verdiği tarih bilgisi

Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in 2022'de ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. İşte, 2022 Rebiülevvel ayı hakkında ayrıntılar...

2/42022 TAKVİMİ

2022 TAKVİMİ

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.

3/4REBİÜLEVVEL AYI HAKKINDA

REBİÜLEVVEL AYI HAKKINDA

Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

4/4BU AYDA NELER YAPILIR

BU AYDA NELER YAPILIR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

 

 

 

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#Rebiülevvel#Rebiülevvel 2022