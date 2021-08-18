2022'de Ramazan ne zaman başlayacak? İşte gelecek yılın Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan ayına yönelik araştırmalar yeni yıla uzun süre olmasına rağmen hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı ramazanın 2022'de ne zaman başlayacağı ve hangi tarihlere denk geleceği, oruç ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, 2022'de Ramazan ne zaman başlayacak?
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Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalar aylar öncesinden başladı. Yaz tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2022 takvimine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, 'Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi ayda, tatil kaç gün olacak?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 2022 Ramazan Bayramı hakkında ayrıntılar...
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2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.
Ramazan ayı başlangıcı ise 2 Nisan tarihine denk geliyor.
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.