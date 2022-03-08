2022'de okullar ne zaman kapanıyor? İşte yaz tatili başlangıç tarihi

2021-2022 eğitim yılı tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler okulların ne zaman ara tatile gireceğini merak ediliyor. Bu yıl okulların ne zaman tatil olacağı, hem veliler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, yaz tatili başlangıç tarihi...
Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.