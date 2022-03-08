2022'de okullar ne zaman kapanıyor? İşte yaz tatili başlangıç tarihi

2021-2022 eğitim yılı tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler okulların ne zaman ara tatile gireceğini merak ediliyor. Bu yıl okulların ne zaman tatil olacağı, hem veliler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, yaz tatili başlangıç tarihi...