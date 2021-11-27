2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı yaz tatil tarihi

Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yaz tatilinin başlangıcına, henüz uzun bir zaman dilimi var. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. İşte, 2022 yaz tatilinin başlayacağı tarih...