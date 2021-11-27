MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı yaz tatil tarihi
GeriGündem 2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı yaz tatil tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 23:38 | 

2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı yaz tatil tarihi

2022'ye kısa bir süre kalması ile birlikte, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen çok sayıda öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, 2022'de okullar ne zaman kapanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yaz tatilinin başlangıcına, henüz uzun bir zaman dilimi var. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. İşte, 2022 yaz tatilinin başlayacağı tarih...
2SÖMESTR NE ZAMAN

SÖMESTR NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
3İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
4YAZ TATİLİ BAŞLANGICI

YAZ TATİLİ BAŞLANGICI

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi