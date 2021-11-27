2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı yaz tatil tarihi
2022'ye kısa bir süre kalması ile birlikte, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen çok sayıda öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, 2022'de okullar ne zaman kapanacak?
Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yaz tatilinin başlangıcına, henüz uzun bir zaman dilimi var. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. İşte, 2022 yaz tatilinin başlayacağı tarih...