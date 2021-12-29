2022'de kandiller ne zaman? İşte Regaip-Miraç-Berat ve Mevlid Kandili tarihleri
İslam alemi tarafından büyük önem verilen üç ayların ne zaman başlayacağı ve kandil tarihleri merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların 2022'de hangi zaman dilimine denk geldiğini ve kandil tarihlerini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, 2022'de kandiller ne zaman?
Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2022 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılıyor. İşte, Regaib - Berat - Miraç ve Mevlid Kandili tarihleri...
REGAİB KANDİLİ TARİHİ
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.