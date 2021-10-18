2022'de kandiller ne zaman? İşte Regaib - Berat - Miraç ve Mevlid Kandili tarihleri
Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2022 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılıyor. Peki, üç aylar 2022'de ne zaman başlayacak? 2022'de kandiller ne zaman?
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1
İslam alemi tarafından büyük önem verilen üç ayların ne zaman başlayacağı ve kandil tarihleri merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların 2022'de hangi zaman dilimine denk geldiğini ve kandil tarihlerini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, Regaib - Berat - Miraç ve Mevlid Kandili tarihleri...
2
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYCAK?
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3
REGAİB KANDİLİ TARİHİ
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
4
MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
5
MEVLÜD KANDİLİ NE ZAMAN?
Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.