Gündem Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 09:49 | 18 Ekim 2021 - 09:49

2022'de kandiller ne zaman? İşte Regaib - Berat - Miraç ve Mevlid Kandili tarihleri

Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2022 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılıyor. Peki, üç aylar 2022'de ne zaman başlayacak? 2022'de kandiller ne zaman?