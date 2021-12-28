2022'de kaç gün tatil var? İşte 2022 milli ve dini bayram tatil günleri
2022'ye yaklaşılan şu günlerde vatandaşlar, şimdiden tatil programlarını belirlemek için 2022 yılındaki resmi tatil günlerini araştırıyor. Özellikle 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi sorgulanıyor. Peki, 2022'de kaç gün tatil var?
Milyonlarca çalışan ve öğrenci 2022 yılında kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırıyor. Resmi tatil planına göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında internette yaptıkları araştırmalarla fikir sahibi olmaya çalışıyor. İşte, 2022 milli ve dini bayram tatil günleri...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı perşembe gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk gelecek.