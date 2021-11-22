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GeriEkonomi 2022'de gezilebilecek en iyi yerleri seçtiler! Listede Türkiye'den de bir yer var
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 11:10 | 

2022'de gezilebilecek en iyi yerleri seçtiler! Listede Türkiye'den de bir yer var

National Geographic, 2022’de gezilebilecek en iyi rotaları açıkladı. İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu listede 5 kategori blunuyor: Doğa, Macera, Kültür, Sürdürülebilirlik ve Aile...

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1
35 seyahat noktasından oluşan “Dünyanın En İyileri” listesinde Dünya Mirası olarak belirlenen 14 yer de bulunuyor. İşte o liste...
2
“İlham veren yerleri, toplulukları ve deneyimleri” seçen yıllık listenin araştırması ve yazımı, National Geographic Traveller’ın (Birleşik Krallık) uluslararası editör ekipleriyle birlikte yapıldı.

Ekibe göre “National Geographic” pandeminin ardından bir gezgin olmanın ne anlama geldiğini ve bu seçimlerin etkisini yeniden düşünüyor”.
3
National Geographic Traveler (Birleşik Krallık) editörü Pat Riddell lise için şunları söylüyor:
4
İster eve daha yakın bir yeri, Birleşik Krallık’ı ve Avrupa’yı keşfetmek olsun, isterse sürdürülebilir, çevresel ve toplumsal girişimleri öne çıkaran daha uzaktaki güzergahlara olan yolculuklara odaklanmak olsun, bu yılki liste pandemiden çıkmaya başlarken bize dünyayı kutlamak için bir fırsat sunuyor.
5
Seyahat başlangıçta yavaş ve temkinli olabilir ve kuşkusuz bastırılmış bir talep olsa da bu aynı zamanda nasıl ve neden seyahat ettiğimizi düşünmek için bir fırsat.

Bu güzergahlar, 2022 ve sonrası için seyahatlerinizi planlamak adına iyi bir başlangıç noktasıdır.
6KÜLTÜR LİSTESİ

KÜLTÜR LİSTESİ

Jingmai Dağı, Yunnan, Çin

Tin Pan Alley, Londra, İngiltere

Hokkaido, Japonya
7
Procida, İtalya

Atlanta, Georgia, ABD

Oslo, Norveç
8
Roma, İtalya

Kahire, Mısır
9SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİSTESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİSTESİ

Ruhr Vadisi, Almanya

Parque Nacional Yasuni, Ekvador

Łódź, Polonya

National Columbia Gorge Manzara Alanı, Oregon/Washington, ABD
10
Chimanimani Ulusal Parkı, Mozambik

Adelaide, Avustralya

Grenoble, Fransa
11DOĞA LİSTESİ

DOĞA LİSTESİ

Caprivi Strip, Namibya

Kuzey Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri

Baykal Gölü, Rusya
12
Belize Maya Orman Koruma Alanı

Victoria, Avustralya

Kent, İngiltere
13MACERA LİSTESİ

MACERA LİSTESİ

Seine Nehri Bisiklet Yolu, Fransa

Kosta Rika
14
Nepisiguit Mi’gmaq Yolu, New Brunswick, Kanada

Palau
15
Arapahoe Havzası, Colorado, ABD

Taghazout, Fas

Chankillo, Peru
16AİLE LİSTESİ

AİLE LİSTESİ

Tuna Nehri Gezisi

Granada, İspanya

Bonaire
17
Doğu Kıyısı, Maryland, ABD

Hadrian Duvarı, Birleşik Krallık
18
Likya, Türkiye
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