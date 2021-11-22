2022'de gezilebilecek en iyi yerleri seçtiler! Listede Türkiye'den de bir yer var

Seyahat başlangıçta yavaş ve temkinli olabilir ve kuşkusuz bastırılmış bir talep olsa da bu aynı zamanda nasıl ve neden seyahat ettiğimizi düşünmek için bir fırsat.



Bu güzergahlar, 2022 ve sonrası için seyahatlerinizi planlamak adına iyi bir başlangıç noktasıdır.