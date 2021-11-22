2022'de gezilebilecek en iyi yerleri seçtiler! Listede Türkiye'den de bir yer var
National Geographic, 2022’de gezilebilecek en iyi rotaları açıkladı. İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu listede 5 kategori blunuyor: Doğa, Macera, Kültür, Sürdürülebilirlik ve Aile...
35 seyahat noktasından oluşan “Dünyanın En İyileri” listesinde Dünya Mirası olarak belirlenen 14 yer de bulunuyor. İşte o liste...
“İlham veren yerleri, toplulukları ve deneyimleri” seçen yıllık listenin araştırması ve yazımı, National Geographic Traveller’ın (Birleşik Krallık) uluslararası editör ekipleriyle birlikte yapıldı.
Ekibe göre “National Geographic” pandeminin ardından bir gezgin olmanın ne anlama geldiğini ve bu seçimlerin etkisini yeniden düşünüyor”.
Ekibe göre “National Geographic” pandeminin ardından bir gezgin olmanın ne anlama geldiğini ve bu seçimlerin etkisini yeniden düşünüyor”.
İster eve daha yakın bir yeri, Birleşik Krallık’ı ve Avrupa’yı keşfetmek olsun, isterse sürdürülebilir, çevresel ve toplumsal girişimleri öne çıkaran daha uzaktaki güzergahlara olan yolculuklara odaklanmak olsun, bu yılki liste pandemiden çıkmaya başlarken bize dünyayı kutlamak için bir fırsat sunuyor.
Seyahat başlangıçta yavaş ve temkinli olabilir ve kuşkusuz bastırılmış bir talep olsa da bu aynı zamanda nasıl ve neden seyahat ettiğimizi düşünmek için bir fırsat.
Bu güzergahlar, 2022 ve sonrası için seyahatlerinizi planlamak adına iyi bir başlangıç noktasıdır.
Bu güzergahlar, 2022 ve sonrası için seyahatlerinizi planlamak adına iyi bir başlangıç noktasıdır.