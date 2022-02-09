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2022'de dini bayramlar ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri netleşti

#Bayram#Dimi Bayramlar

Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2022 yaz tatili programlarına şimdiden yön vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz ağustos ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2022 yılı için kutlanacağı tarihleri sorguluyor. Peki, 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

1/32022de dini bayramlar ne zaman Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri netleşti

2022'de idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, üç ayların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2022 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorularına internetten yaptıkları araştırmalarla cevap arıyor. İşte, 2022 dini bayram tarihleri...

2/32022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/32022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

 

 

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#Bayram#Dimi Bayramlar