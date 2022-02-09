2022'de dini bayramlar ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri netleşti

2022'de idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, üç ayların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2022 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorularına internetten yaptıkları araştırmalarla cevap arıyor. İşte, 2022 dini bayram tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.