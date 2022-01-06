2022'de dini bayramlar ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri
Yeni yılın gelmesi ile birlikte, İslam dininde kutlanan iki bayram olan Ramazan ve Kurban bayramlarının 2022 yılındaki tarihi şimdiden merak konusu oldu. Pek çok vatandaş, bu kapsamda Diyanet'in açıkladığı bilgileri araştırıyor. Peki, dini bayramlar ne zaman?
2022 Resmi tatillerinde planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, 2022 Ramazan ve Kurban bayramına odaklandı. Bu iki bayramın 2022'de hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2022 Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri...