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Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 13:40 | 

2022'de dini bayramlar ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri

Yeni yılın gelmesi ile birlikte, İslam dininde kutlanan iki bayram olan Ramazan ve Kurban bayramlarının 2022 yılındaki tarihi şimdiden merak konusu oldu. Pek çok vatandaş, bu kapsamda Diyanet'in açıkladığı bilgileri araştırıyor. Peki, dini bayramlar ne zaman?

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2022 Resmi tatillerinde planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, 2022 Ramazan ve Kurban bayramına odaklandı. Bu iki bayramın 2022'de hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 2022 Ramazan ve Kurban bayramı tarihleri...
22022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

32021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor.

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

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