2022'de Anneler Günü ve Babalar Günü ne zaman? İşte bu özel günlerin tarihleri
Yeni yılın gelmesinin ardından, bu yıl içinde kutlanacak özel günlere ilişkin araştırmalar hız kazandı. En çok merak edilenler ise hiç kuşkusuz, her sene büyük bir heyecanla kutlanan Anneler Günü ve Babalar Günü'nün tarihi oldu. Peki, Anneler Günü ve Babalar Günü ne zaman?
Ülkemizde ve dünyada Mayıs ve Haziran ayları, Anneler Günü ve Babalar Günü gibi iki önemli günü içinde barındırıyor. Her yıl bu tarihler öncesi, özel günlere ilişkin araştırmalar yoğunluk kazanıyor. İşte, 2022'de Anneler Günü ve Babalar Günü takvimi...