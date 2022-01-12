2022'de Anneler Günü ve Babalar Günü ne zaman? İşte bu özel günlerin tarihleri

Ülkemizde ve dünyada Mayıs ve Haziran ayları, Anneler Günü ve Babalar Günü gibi iki önemli günü içinde barındırıyor. Her yıl bu tarihler öncesi, özel günlere ilişkin araştırmalar yoğunluk kazanıyor. İşte, 2022'de Anneler Günü ve Babalar Günü takvimi...