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GeriGündem 2022'de Anneler Günü ve Babalar Günü ne zaman? İşte bu özel günlerin tarihleri
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Gündem
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 14:22 | 

2022'de Anneler Günü ve Babalar Günü ne zaman? İşte bu özel günlerin tarihleri

Yeni yılın gelmesinin ardından, bu yıl içinde kutlanacak özel günlere ilişkin araştırmalar hız kazandı. En çok merak edilenler ise hiç kuşkusuz, her sene büyük bir heyecanla kutlanan Anneler Günü ve Babalar Günü'nün tarihi oldu. Peki, Anneler Günü ve Babalar Günü ne zaman?

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Ülkemizde ve dünyada Mayıs ve Haziran ayları, Anneler Günü ve Babalar Günü gibi iki önemli günü içinde barındırıyor. Her yıl bu tarihler öncesi, özel günlere ilişkin araştırmalar yoğunluk kazanıyor. İşte, 2022'de Anneler Günü ve Babalar Günü takvimi...
22022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

105 yıldır mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, güzel sözler ve hediyelerle ihya edilecek.
32022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN

2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 2022'de 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.
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