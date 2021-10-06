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Gündem
Haber Giriş: 06 Ekim 2021 - 10:47 | 

2022'de 3 aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'in verdiği tarih

3 aylar gelecek yıl da İslam camiası tarafından merakla bekleniyor. Bereketli, feyizli maneviyat mevsimlerini içerisinde barındıran 3 aylar, Allah-ü Teala'nın rahmet ve bereketini yağdırdığı zaman dilimi olacak. Peki, maneviyat mevsiminden yararlanmak Müslümanların merakla araştırdığı 3 aylar ne zaman başlayacak? İşte, 3 ayların 2022 yılında ne zaman başladığı hakkında ayrıntılar...

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'3 aylar ne zaman başlayacak?' sorusu, bu günlerin maneviyatından uzak kalmak istemeyen pek çok Müslümanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dua, yakarış ve dileklerin Allah-ü Teala'ya ulaştığı 3 aylar, ilahi rahmetin coştuğu zaman dilimleridir. İşte, 2022 Üç aylar için Diyanet'in verdiği tarih...

22022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

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Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

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