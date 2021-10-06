2022'de 3 aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'in verdiği tarih

'3 aylar ne zaman başlayacak?' sorusu, bu günlerin maneviyatından uzak kalmak istemeyen pek çok Müslümanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dua, yakarış ve dileklerin Allah-ü Teala'ya ulaştığı 3 aylar, ilahi rahmetin coştuğu zaman dilimleridir. İşte, 2022 Üç aylar için Diyanet'in verdiği tarih...