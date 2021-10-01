2022 YÖKDİL tarihleri belli oldu mu? İşte en son gelişmeler
2021 yılında yapılması planlanan 2 YÖKDİL oturumunun geride kalmasının ardından, bu yıl YÖKDİL oturumu yapılmayacak. Söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan adaylar ise gelecek yılın sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2022 YÖKDİL tarihleri belli oldu mu?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL, adayların gündeminde yer alıyor. Bu yıl iki kez düzenlenen sınavın ardından, şimdi ise gelecek yılın oturum tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2022 YÖKDİL oturumu hakkında bilgi...
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2022 yılında organize edilecek YÖKDİL oturumları için tarihler henüz netlik kazanmadı. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimini ilan etmesi ile söz konusu sınav için başvuru ve oturum tarihi belli olacak.
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Söz konusu sınav bu yıl Mart ve Ağustos aylarında yapılmıştı. Başvuruları ise Şubat ve Temmuz aylarında alınmıştı. Yine benzer tarihlere yakın bir takvim oluşabilir.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.