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Haber Giriş: 18 Eylül 2021 - 00:01 | 

2022 YÖKDİL sınavları ne zaman? İşte en son gelişmeler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Bu gelişmenin ardından gelecek yılın YÖKDİL tarihleri gündem oldu. Peki, 2022 YÖKDİL sınavları ne zaman?

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2021 yılında yapılması planlanan 2 YÖKDİL oturumunun geride kalmasının ardından, bu yıl YÖKDİL oturumu yapılmayacak. Söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan adaylar ise gelecek yılın sınav takvimini araştırmaya başladı. İşte, 2022 YÖKDİL oturumu hakkında bilgi...

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2022 yılında organize edilecek YÖKDİL oturumları için tarihler henüz netlik kazanmadı. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimini ilan etmesi ile söz konusu sınav için başvuru ve oturum tarihi belli olacak.

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Öte yandan YÖKDİL 2021 yılında, 28 Mart ve 29 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Gelecek yılda bu tarihlerde yapılabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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