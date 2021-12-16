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HaberlerGündem Haberleri2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim
GeriGündem 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim
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Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 22:38 | 

2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

YÖKDİL 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru ve sınav takvimini öğrenmek istiyor. Peki, 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman başlayacak?

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ÖSYM tarafından farklı dillerde düzenlenen ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı 2022'de 2 kez yüz yüze bir kez de online olarak düzenlenecek. İşte, 2022 YÖKDİL sınav ve başvuru takvimi...
22022 YÖKDİL SINAV TAKVİMİ

2022 YÖKDİL SINAV TAKVİMİ

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.
3YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı.

YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde YÖKDİL/2 ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.

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