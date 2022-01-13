2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar
YÖKDİL 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru ve sınav takvimini öğrenmek istiyor. Peki, 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından farklı dillerde düzenlenen ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı 2022'de 2 kez yüz yüze bir kez de online olarak düzenlenecek. İşte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri...