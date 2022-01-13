2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar

ÖSYM tarafından farklı dillerde düzenlenen ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı 2022'de 2 kez yüz yüze bir kez de online olarak düzenlenecek. İşte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri...