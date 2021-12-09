2022 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler
YÖKDİL sınavları, yabancı dil puanını belgelemek isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. YÖKDİL'in bu yılki son sınavına katılım sağlayan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavın 2022 tarihlerini merak ediyor. Peki, 2022 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
ÖSYM tarafından farklı dillerde düzenlenen ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı gelecek yılda organize edilecek. Söz konusu sınav için hazırlık yapan binlerce aday, yeni sınav takvimini merak ediyor. İşte, 2022 YÖKDİL oturumları hakkında bilgiler...