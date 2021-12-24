2022 YÖKDİL ne zaman? İşte YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri

YÖKDİL 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru ve sınav takvimini öğrenmek istiyor. İşte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri...