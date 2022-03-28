2022-YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. İşte, 2022-YÖKDİL/2 takvimi...
YÖKDİL/2 oturumu, 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. YÖKDİL/2 başvurusu ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.