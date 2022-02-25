2022 YKS tarihleri: ÖSYM YKS başvuru tarihi ve ücret detayları... YKS başvurularında son gün ne zaman?

YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemler başladı. YKS üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklar. İşte YKS son başvuru tarihi