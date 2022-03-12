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2022 YKS tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği takvimin detayları

#YKS#YKS 2022#Üniversite Sınavı

YKS başvuruları 2022 yılında 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri aralığında alındı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek olan adaylar geç başvurularını ise 16-17 Mart’ta yapacaklar. Peki, YKS ne zaman düzenlenecek? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YKS tarihleri

1/42022 YKS tarihi ne zaman İşte ÖSYMnin belirlediği takvimin detayları

YKS her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. YKS’ye girmek isteyenlerin başvurularını tamamlamaları, sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunlu. ÖSYM sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT haziran ayında yapılacak.

2/4YKS NE YAPILACAK

YKS NE YAPILACAK?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

3/42022 YKS tarihi ne zaman İşte ÖSYMnin belirlediği takvimin detayları

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

4/42022 YKS tarihi ne zaman İşte ÖSYMnin belirlediği takvimin detayları

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

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#YKS#YKS 2022#Üniversite Sınavı