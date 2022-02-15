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2022 YKS sıkça sorulan sorular ÖSYM tarafından yayımlandı: Baraj puanı var mı, PCR testi zorunlu mu?

#Yks#Yks Sıkça Sorulan Sorular#Yks Sorular

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat’ta başladı, 7 Mart tarihine kadar da devam edecek. Başvuru süreciyle ilgili merak edilenler sıkça sorulan sorularla yanıtlandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır." denildi.

1/42022 YKS sıkça sorulan sorular ÖSYM tarafından yayımlandı: Baraj puanı var mı, PCR testi zorunlu mu

2022-YKS başvurularının başlaması ardından ÖSYM sıkça sorulan sorularını paylaştı. ÖSYM internet sitesinden (2022-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' başlığıyla 90 soru ve cevaplarını yayımladı.

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1.ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi olmayan adaylar, 2022-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Adayİşlemleri Sistemine (AİS) giriş yapabilir ve “e-Devlet İle Kayıt Ol” butonu vasıtasıyla ÖSYM Adayİşlemleri Sistemine kayıt olabilirler. “e-Devlet İle Kayıt Ol” butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra AİS şifresi olmaksızın sınava başvurularını çevrimiçi yapabilirler.

2. ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden 2022-YKS’ye başvuru yapmak mümkün mü?
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerinegitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlarabaşvurularını gerçekleştirebilirler.

3. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar 2022-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını “Fotoğraf Bilgilerim” bölümündeki “T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan” butonundan güncelleyebileceklerdir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.

4. HES Kodu bilgisi 2022-YKS’ye başvuru yaparken zorunlu mudur?
Evet, 2022-YKS başvurusu için HES Kodu zorunludur. 2022-YKS başvurusunu yapmak isteyen aday ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına HES Kodu bilgisini girecektir. HES Kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağıgünden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

5. ÖSYM Mobil uygulamasından 2022-YKS başvurusu yapılabilir mi?
2022-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınavbaşvurularını gerçekleştirebilirler.

6. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) kimler başvurabilir?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri, yurt dışı okullar) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

3/42022 YKS sıkça sorulan sorular ÖSYM tarafından yayımlandı: Baraj puanı var mı, PCR testi zorunlu mu

2022-YKS’de baraj puan var mı?
Hayır. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanının hesaplanmış olması yeterlidir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için adayın ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması yeterlidir.

Sınava girişte Covid-19 aşı zorunluluğu var mı?
Hayır. Sınava girişte Covid-19 aşı zorunluluğu yoktur.

Sınava girişte PCR testi zorunluluğu var mı?
Hayır. Sınava girişte PCR testi zorunluluğu yoktu

4/42022 YKS sıkça sorulan sorular ÖSYM tarafından yayımlandı: Baraj puanı var mı, PCR testi zorunlu mu

90 sorudan oluşan YKS sıkça sorulan sorular sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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