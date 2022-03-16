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2022 YKS oturumu ne zaman? İşte 2022 TYT-AYT ve YDT sınavlarının yapılacağı tarihler

#Ösym#Yks#Seoanasayfa

Son alınan kararla üniversiteye girişte YKS’de uygulanan puan barajları kaldırılırken, bazı bölümlerde bulunan sıralama barajları ise geçerliliğini koruyor. 2021 yılında yapılan YKS’den sonra barajı geçen öğrenci sayısında ciddi bir düşüş olmuş ve ülke genelinde bazı kontenjanla önceki yıllara oranla boş kalmıştı. Şimdi ise gözler 2022 YKS takviminde. Peki, 2022 YKS oturumu ne zaman?

1/52022 YKS oturumu ne zaman İşte 2022 TYT-AYT ve YDT sınavlarının yapılacağı tarihler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için başvuru süreci sona erdi. Sınava başvurular, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sınava geri sayım başladı. İşte, 2022 TYT-AYT ve YDT takvimi...

2/52022 YKS OTURUMLARI

2022 YKS OTURUMLARI

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

3/52022 YKS oturumu ne zaman İşte 2022 TYT-AYT ve YDT sınavlarının yapılacağı tarihler

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

4/5SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT

SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

5/52022 YKS oturumu ne zaman İşte 2022 TYT-AYT ve YDT sınavlarının yapılacağı tarihler

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

 

 

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#Ösym#Yks#Seoanasayfa