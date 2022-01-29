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2022 yılı Ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu yılın ilk enflasyon oranı kısa bir süre sonra belli olacak. 2022 Ocak ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayının ilk haftasında açıklanacak. Peki, 2022 yılı Ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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Ocak ayı enflasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Tüketici fiyatları aralıkta aylık %13,58, yıllık 36.08 oldu. Ocak ayı rakamları ise şubat ayında açıklanacak.

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Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 10:00’da yapılacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılında enflasyon tahminlerinin yüzde 23,2 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında da bulundu.

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Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz. Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %11,8). Enflasyonun 2023 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %7,0). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %18,6-27,8 aralığında -orta noktası %23,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %9,6-14,0 aralığı ile %11,8). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %3,4-13,0 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %4,6-9,4 aralığı ile %7,0). Sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır. Önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz.

Ticari ve bireysel kredileri yakından takip ediyoruz. Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreği ile birlikte yakından takip ediyoruz.

MB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme sürecini yürütüyoruz, bu kapsamda liralaştırma süreci MB'nin politikalarının asli unsurlarından biridir.

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