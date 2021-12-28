2022 yeni yıl mesajları ve sözleri: Yılbaşı mesajları ile “mutlu yıllar” dileyin

"Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun."



"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte

Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..

Bazen dağları delecek güce sahip yürekler

Bazen kuş kanadı kadar narin.

Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek

Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.



"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"