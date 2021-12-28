2022 yeni yıl mesajları ve sözleri: Yılbaşı mesajları ile “mutlu yıllar” dileyin
Yeni yıl mesajları ve sözleri, 2022 yılına kısa bir süre kala gündeme geldi. Özellikle yılbaşını sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar, birbirinden farklı temaları içeren yılbaşı mesajlarını inceliyor. Anneye, sevgiliye, iş arkadaşına gönderilebilecek yeni yıl mesajlarını bir araya getirdik. Seçeceğiniz yılbaşı kutlama mesajı ile uzakta olan sevdiklerinize "mutlu yıllar" dileyebilirsiniz. İşte 2022 yeni yıl mesajları ve sözleri...
Yılbaşı günlerinin geleneği haline gelen yeni yıl mesajları bu yıl da unutulmadı. Yeni bir yılın getirdiği umudu ve güzel hisleri sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, yılbaşı temalı mesajları çeşitli platformlar üzerinden sevdiklerine ulaştıracaklar. İşte uzun-kısa, resimli-resimsiz yılbaşı mesajları...
"Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun."
"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.
"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"
"Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Her şeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar, yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk, huzur getirmesini diliyorum.
"Yeni bir yıl.. Neler getirip, neler götürecek bilinmez. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur,barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir yıl olsun"
"Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!"
"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"
"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
Yeni yıl, yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
Yılbaşı kadar renkli, renkler kadar iç açıcı insanlar gelecek yılda da sizinle birlikte olsun.
Yeni yılda, gerçekleştiremediğiniz tüm hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim.
Yılbaşı kadar renkli, renkler kadar iç açıcı insanlar gelecek yılda da sizinle birlikte olsun.
Yeni yılda, gerçekleştiremediğiniz tüm hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim.