2022 YDS takvimi belli oldu mu? İşte YDS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yabancı dil puanı almak isteyen diğer vatandaşların katılım sağladığı YDS'nin 2022'de yapılacak etapları için araştırmalar şimdiden başladı. Adaylar, hem sınav hem de başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, YDS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 YDS tarihi belli oldu mu?
2022'ye kısa bir süre kala, ÖSYM'nin düzenlediği oturumlar hakkında araştırmalar hızlandı. En çok merak edilenlerden biri de YDS takvimi oldu. Pek çok kişi, YDS'nin gelecek yılki takvimi hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, YDS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum...
YDS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Yılı Sınav Takvimi henüz ilan edilmedi.
Ancak YDS bu yıl, 18 Nisan ve 10 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Gelecek yılın oturumlarının da benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Ancak YDS bu yıl, 18 Nisan ve 10 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Gelecek yılın oturumlarının da benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.