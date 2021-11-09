2022 YDS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? İşte son bilgiler
ÖSYM'nin düzenlediği ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen binlerce adayın katılım sağladığı YDS, bu yıl artık düzenlenmeyecek. Gelecek yıl 2 kez düzenleneceği tahmin edilen YDS için tarih araştırmaları yoğunlaştı. Peki, 2022 YDS tarihleri belli oldu mu?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları açıklandı. Bu yıl düzenlenen son YDS oturumunun sonuçlarının ardından şimdide gelecek yılın oturum takvimi gündeme geldi. İşte, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takviminde son bilgiler...
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Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yabancı dil puanı almak isteyen diğer vatandaşların katılım sağladığı YDS'nin 2022'de yapılacak etapları için araştırmalar şimdiden başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Yılı Sınav Takvimi henüz ilan edilmedi.
Ancak, YDS bu yıl 18 Nisan ve 10 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Gelecek yılın oturumlarının da benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.