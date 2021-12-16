2022 YDS/1 ne zaman? YDS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı!
'2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte YDS 2022 sınav tarihleri belli oldu. Peki, YDS sınavı ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak?
2022 öncesi YDS sınavı için geri sayıma geçen adaylar, YDS'nin organize edileceği tarihi araştırıyor. Yabancı Dil Sınavı ile hakim oldukları dil becerisini resmi olarak neticelendirmek isteyen adaylar, 2022 YDS sınavlarına odaklandı. İşte, 2022 YDS takvimi...