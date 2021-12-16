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Gündem
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 19:53 | 

2022 YDS/1 ne zaman? YDS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı!

'2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte YDS 2022 sınav tarihleri belli oldu. Peki, YDS sınavı ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak?

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2022 öncesi YDS sınavı için geri sayıma geçen adaylar, YDS'nin organize edileceği tarihi araştırıyor. Yabancı Dil Sınavı ile hakim oldukları dil becerisini resmi olarak neticelendirmek isteyen adaylar, 2022 YDS sınavlarına odaklandı. İşte, 2022 YDS takvimi...
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2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
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2022 YDS SINAV TAKVİMİ

YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
4BAŞVURULAR NE ZAMAN

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

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