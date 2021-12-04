2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu? İşte 2022 YKS oturumlarından son bilgiler
'Üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek?' sorusu, hayallerindeki okul için hazırlıklarını sürdüren birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. En iyi puanı alarak hayallerindeki bölüme gitmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin gelecek yıl gerçekleştireceği üniversite sınavının ne zaman organize edileceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2022 YKS başvuru tarihi belli oldu mu? YKS ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu. Adaylar bir yandan sınav takvimini, bir yandan da başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, 2022 üniversite sınavı hakkında bilgiler...
2022 YKS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2021 yılında YKS 26-27 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.